Un nouveau crack prêt à tourner le dos à l'équipe de France ?

Né à Melun, Oumar Solet n'a plus été appelé en équipe de France espoirs depuis près de trois ans. Agé de 23 ans, le joueur du Red Bull Salzbourg espère retrouver le maillot bleu dans un avenir proche. Mais face au silence de Didier Deschamps et de la sélection français, le défenseur pourrait opter pour une autre sélection.

Ces derniers mois, de nombreux joueurs ont décidé de changer de nationalité sportive à l'image d'Houssem Aouar ou Amine Gouiri, qui ont décidé de défendre les couleurs de leur pays d'origine, l'Algérie. D'autres comme Robin Le Normand (Espagne) ont tenu à rester dans leur pays d'adoption, Joueur du Red Bull Salzbourg, Oumar Solet n'a pas encore tranché. Le défenseur a porté le maillot de l'équipe de France chez les jeunes et espère intégrer, un jour, le groupe de Didier Deschamps.

« Si les sélections doivent venir, elles viendront »

« J’ai joué en sélection tricolore pendant ma jeunesse. C’est une chose qui me tenait beaucoup à cœur. Depuis que je suis à Salzbourg, je n’ai plus été appelé en équipe de France, notamment avec les Espoirs. J’ai accepté les choix. Je suis allé à Salzbourg, j’ai joué la Ligue des champions. Le plus important est d’être heureux en club et si les sélections doivent venir, elles viendront. L’équipe de France, c’est le très haut niveau. Mais je m’en sens capable. Il y a plusieurs paramètres qui font qu’on arrive chez les Bleus. Je vais essayer de faire en sorte d’être sélectionnable un jour » a confié Solet.

Solet ouvre la porte à d'autres sélections