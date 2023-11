Il recale l’équipe de France et vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né à Pabu dans les Côtes-d'Armor, Robin Le Normand a pris la décision de défendre les couleurs espagnols, à l'instar d'un Aymeric Laporte il y a quelques années. Présent à la Real Sociedad depuis 2016, le défenseur est revenu sur les motivations qui l'ont poussé à rejoindre la Roja et sur ses premiers pas en sélection.

Didier Deschamps lui a passé un coup de fil, mais cela n'a rien changé. Présent en Espagne depuis 2016, Robin Le Normand a pris la décision d'intégrer la sélection ibérique. « Il est clair que je suis français et je suis fier de l’être. Mais j'ai développé toute ma carrière professionnelle en Espagne, un pays dans lequel je suis non seulement devenu un joueur, mais dans lequel j'ai aussi mûri en tant que personne. Maintenant, je suis ici et c'est une forme de gratitude envers toutes les personnes qui m'ont fait confiance » a justifié le défenseur ce samedi.

« J’ai reçu cette confiance »

Comme l'a indique Le Normand lors d'un entretien à As, le discours de Luis de la Fuente l'a pleinement convaincu. « Ma première impression a été une surprise, car je ne pensais pas qu'ils pourraient m'appeler. Mais à partir de ce moment-là, c’est un processus naturel. Tout est arrivé après un entretien avec le président de la Fédération, avec le directeur sportif et bien sûr avec Luis de la Fuente. Le coach m'a expliqué ce qu'il attendait de moi et ce que je pouvais apporter. J’ai reçu cette confiance très clairement et c’est ce qui m’a aidé à prendre la décision » a confié le défenseur de la Real Sociedad.

Robin Le Normand raconte ses premiers pas