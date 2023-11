Il reçoit un coup de fil de Deschamps et recale l’équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps ne manque pas de défenseurs centraux. Le sélectionneur de l'équipe de France dispose d'une longue listes de joueurs dans ce secteurs. Certains, en raison de la concurrence, ont décidé d'emprunter d'autres chemins. C'est le cas de Robin Le Normand, qui a pris la décision de défendre les couleurs de l'Espagne. Il a justifié son choix.

Robin Le Normand en a marre d'attendre. Alors lorsque l'occasion s'est présentée, il n'a pas hésité à répondre favorablement à l'appel de la Fédération espagnole. Le natif de Pabu dans les Côtes-d'Armor est revenu sur cette décision, qui avait fait grand bruit.

Robin Le Normand jure fidélité à l'Espagne

« Dès les premiers contacts, j’ai saisi chez mes différents interlocuteurs l’envie prononcée de me voir représenter l’Espagne. Ils avaient foi en mon potentiel et croyaient dans ma capacité à apporter un plus à la sélection. Je me suis senti désiré, leur discours me parlait » a lâché Le Normand. Pourtant, le joueur a eu l'occasion de rejoindre le groupe de Didier Deschamps.

L'appel de Deschamps n'aura rien changé