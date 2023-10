Thierry Henry de retour, c’est déjà la folie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde 1998, Thierry Henry est de retour en France. Depuis le 21 août dernier, l'ancienne star d'Arsenal a pris la tête de l'équipe de France espoirs et aura la lourde tâche de diriger la formation lors des prochains Jeux Olympiques de Paris. Pour l'heure, les débuts sont idéales pour le technicien comme l'a confirmé Philippe Diallo, président de la Fédération française de football.

Après Didier Deschamps, un nouveau champion du monde 1998 a retrouvé le giron fédéral. En août dernier, Thierry Henry a été nommé sélectionneur de l'équipe de France espoirs à la place de Sylvain Ripoll. C'est donc l'ancien d'Arsenal qui aura la lourde tâche de diriger la sélection tricolore lors des prochains Jeux Olympiques de Paris. Henry a un peu moins d'un an pour insuffler une dynamique et faire progresser son groupe.

PSG : Mbappé a plombé un vieux copain ! https://t.co/L8gk7ZH24m pic.twitter.com/5165OHQUIQ — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Diallo valide déjà le choix Henry

Pour l'heure, les débuts de Thierry Henry sont prometteurs (trois succès en trois matches). Mais Philippe Diallo ne se montre pas particulièrement surpris. « À titre personnel, je n’avais pas de doute. Si on l’a choisi, c’est parce qu’on a pensé qu’il était le meilleur à ce moment-là. Les qualités décelées chez lui ont commencé à s’affirmer au travers des bons résultats en éliminatoires de l’Euro 2025 » a confié le président de la Fédération française de football.

Un effet Henry se fait sentir