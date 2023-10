L'Algérie va galérer pour cette pépite française

Thibault Morlain

Ces derniers mois, plusieurs joueurs bi-nationaux ont préféré tourner le dos à l'équipe de France, optant plutôt pour défendre les couleurs de l'Algérie. L'exemple le plus marquant est bien évidemment celui d'Amine Gouiri et d'autres pourraient suivre. Maghnes Akliouche pourrait-il être l'un d'eux ? C'est encore loin d'être gagné...

Amine Gouiri, Houssem Aouar, Badredine Bouanani, Jaouen Hadjam... Récemment, plusieurs joueurs ont préféré choisir l'Algérie plutôt que la France pour leur sélection nationale. Les Bleus ont ainsi vu plusieurs bi-nationaux s'envoler ailleurs et ça ne risque pas de s'arrêter là. Pépite de l'AS Monaco et révélation du début de la saison, Maghnes Akliouche aura lui aussi un choix à faire.

L'AS Monaco avant la sélection nationale

Alors que Maghnes Akliouche évolue aujourd'hui avec les Espoirs de l'équipe de France, il aura la possibilité d'opter pour l'Algérie plus tard. Néanmoins, ce choix est encore loin d'être fait. En effet, selon les informations de La Gazzette du Fennec , le joueur de l'AS Monaco souhaiterait d'abord se concentrer sur sa carrière en club avant de faire le choix de sa sélection, se contentant pour le moment des Espoirs avec Thierry Henry.

L'Algérie a ses chances

Il n'empêche que Maghnes Akliouche aurait une affection particulière pour l'Algérie. De quoi faire pencher la balance en faveur des Fennecs plutôt que les Bleus ? Il faudra donc patienter encore un peu avant d'avoir une réponse. Affaire à suivre...