Algérie : L’équipe de France snobée, il se justifie

Thibault Morlain

Alors qu’il évoluait encore il y a quelques mois avec les Espoirs de l’équipe de France, Yasser Larouci a décidé de représenter finalement une autre sélection nationale que les Bleus. A l’instar d’Amine Gouiri, le latéral gauche, aujourd’hui à Sheffield United, a fait le choix de jouer pour l’Algérie dorénavant. Un choix sur lequel est revenu Larouci.

Ces derniers mois, de nombreux bi-nationaux ont fait le choix de tourner le dos à l’équipe de France, préférant alors évoluer pour une autre sélection nationale. Attaquant de Rennes, Amine Gouiri a ainsi opté pour l’Algérie et il n’est pas le seul à avoir dit oui aux Fennecs plutôt qu’aux Bleus. A 22 ans, Yasser Larouci, latéral gauche évoluant aujourd’hui à Sheffield United, a également pris la même décision pour son avenir international.

« J’ai toujours voulu jouer pour l’Algérie »

Pourquoi l’Algérie plutôt que la France ? Dans des propos accordés à L’Equipe , Yasser Larouci s’est expliqué. Il a alors confié : « Déjà, je suis né en Algérie. C'est un choix de coeur. C'est mon choix de coeur. Ça rend fier ma famille, j'ai mes deux grands-mères qui sont très heureuses. Quel est mon rapport avec l’Algérie ? J'y suis donc né, et je suis parti à 9 mois en France. Mais j'y suis retourné pratiquement tous les étés avec ma mère. Je suis originaire d'El Oued Souf, ce sont les portes du désert. C'est vraiment très beau comme coin. (…) J'ai toujours voulu jouer pour l'Algérie. Ça a toujours été dans ma tête. Jusqu'à présent, mon parcours a été autre, et je me suis retrouvé en équipe de France Espoirs ».

« J'ai tout de suite dit oui »