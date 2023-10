Équipe de France : Zidane menacé, surprise pour l'après-Deschamps ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce n’est pas un secret, Zinedine Zidane s’imaginait parfaitement prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde au Qatar, mais la prolongation du sélectionneur français a relancé ses plans. Désormais, Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, patiente. Mais un concurrent pourrait venir le mettre en danger.

Depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a pas retrouvé de banc de touche, une longue attente qu’il n’avait probablement pas imaginé, lui qui se voyait prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde au Qatar. Cependant, Didier Deschamps a rempilé, obligeant le Ballon d’Or 1998 à revoir ses plans. Une autre menace pourrait à terme perturber les plans de Zidane.

Genesis se verrait bien sélectionneur

En effet, l’ancien merengue pourrait ne pas être le seul à lorgner le poste de Didier Deschamps. Actuellement au Stade Rennais, Bruno Genesio s’imagine se reconvertir comme sélectionneur à l’avenir. « Arrivé à un certain âge, on peut aspirer à occuper d’autres fonctions de dirigeants, de manager. Je me verrai bien dans ce costume ou alors comme sélectionneur où tu conserves l’adrénaline de la compétition tout en ayant un rythme de vie moins intense. Avec bien plus de respiration, de moments de partage avec sa famille et les gens qu’on aime, que quand tu es H24 dans la lessiveuse, avec la tête uniquement accaparée par les compétitions », a répondu l’ancien coach de l’OL, à une question posée par Jean-Michel Aulas dans Le Parisien .

« Moi j'aime l'équipe de France »