Il snobe l’équipe de France pour l’Algérie et ne regrette pas

A l'instar d'Amine Gouiri, Yasser Larouci a décidé de défendre les couleurs algériennes après avoir porté le maillot de l'équipe de France Espoirs à cinq reprises. Arrivé en France à l'âge de neuf mois, le joueur de Sheffield United a justifié sa décision et ne semble aucunement regretter sa décision.

Agé de 22 ans, Yasser Larouci a tranché. Entre l'Algérie et la France, le joueur prêté à Sheffield United par l'ESTAC cette saison a opté pour son pays d'origine. Dans un entretien accordé à L'Equipe , Larouci a justifié cette décision.

« C'est un choix de cœur »

« Déjà, je suis né en Algérie. C'est un choix de cœur. C'est mon choix de cœur. Ça rend fier ma famille, j'ai mes deux grands-mères qui sont très heureuses. J’y suis retourné pratiquement tous les étés avec ma mère » a confié l'arrière gauche. Larouci est aussi revenu sur le rôle de Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie.

« J’ai toujours voulu jouer pour l'Algérie »