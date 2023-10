Une star de l’équipe de France donne sa réponse à l’Arabie saoudite

Thomas Bourseau

Décidément, rien ne va dans le sens de Paul Pogba. Il a été relevé des métabolites de testostérone lors de l’examen de l’échantillon B effectué cette semaine dans le cadre d’un contrôle antidopage. Une suspension allant jusqu’à quatre ans lui pend au nez alors qu’il avait refusé un pont d’or d’Arabie saoudite pour retrouver au plus vite l’équipe de France selon L’Équipe.

Paul Pogba risque quatre ans de suspension. En effet, testé positif à la testostérone par l’examen de l’échantillon B réalisé jeudi, Pogba voit sa fin de carrière de footballeur grandement compromise alors qu'il a soufflé sa 30ème bougie en mars dernier seulement. La suite des opérations s'annonce particulièrement obscur pour le champion du monde 2018 que ce soit en club ou bien en sélection.

Une enquête bientôt ouverte sur Pogba

Suspendu depuis l’agence italienne antidopage depuis le 11 septembre lors du premier contrôle positif pour Paul Pogba, avant que la contre-expertise réclamée par le champion du monde tricolore ne l’enfonce un peu plus, Pogba va témoigner de l’ouverture d’une enquête dans l’optique de connaître l’origine exacte de la substance dopante comme L’Équipe l’a confié dans ses colonnes du jour ce samedi.

Nouvelle bombe pour Pogba, son club sort du silence https://t.co/yO7vGZ9uy7 pic.twitter.com/18VjUgXVpu — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Pogba a dit non à l’Arabie saoudite pour accroître ses chances de retour chez les Bleus