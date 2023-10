Equipe de France : Casse-tête pour Deschamps, il envoie un message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face à l'Allemagne le 12 septembre dernier, William Saliba n'a connu que sa cinquième titularisation en équipe de France. Bien trop peu pour un joueur, qui s'est installé comme l'une des valeurs sûres d'Arsenal. Mais le joueur de 22 ans est conscient que la concurrence est forte à son poste chez les Bleus et qu'il doit redoubler d'efforts pour boucler la hiérarchie.

Titulaire indiscutable à Arsenal, William Saliba ne fait pas partie des premiers choix de Didier Deschamps en défense centrale. Il faut dire que le sélectionneur de l'équipe de France ne manque pas de solutions.

La concurrence est forte en défense centrale

Deschamps peut compter sur de nombreux joueurs comme Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Axel Disasi, Jean-Clair Todibo, Lucas Hernandez ou même Jules Koundé. Une adversité sur laquelle s'est prononcé William Saliba ce dimanche.

« Je dois me battre si un jour je veux démarrer »