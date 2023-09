Avant Mbappé, le Real Madrid va signer un joueur de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est confirmé, un joueur de l'équipe de France va signer au Real Madrid. Mais il ne s'agit pas de Kylian Mbappé. Dans les prochaines heures, le club merengue devrait officialiser la prolongation d'Eduardo Camavinga, arrivé en Liga en 2021. Les deux parties règlent les ultimes détails avant de signer le contrat.

Le Real Madrid se prépare à retenter sa chance dans le dossier Kylian Mbappé. Selon les informations de Marca, l e club espagnol devrait transmettre une nouvelle offre à l'international français, qui voit son contrat avec le PSG expirer en juin prochain. Mais en attendant, la Casa Blanca continue de préparer l'avenir en sécurisant l'avenir de ses jeunes pépites, et notamment d'Eduardo Camavinga. Comme confirmé par Fabrizio Romano, le milieu de terrain tricolore est d'accord pour étirer son bail, qui prend fin, pour l'instant, en 2027.

Le PSG vend la mèche pour Mbappé https://t.co/5584smkziX pic.twitter.com/HDT7uvKEH6 — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Camavinga va prolonger au Real Madrid

« Il s'agit simplement de régler les derniers détails et ensuite Camavinga signera un nouveau contrat avec le Real Madrid. C'est quelque chose que le joueur voulait vraiment parce qu'il est amoureux du club, de la ville et de tout au Real Madrid. Camavinga sent qu'il peut y rester pendant de très nombreuses années. C'est pourquoi il était absolument ouvert à la prolongation du contrat et Florentino Perez lui-même voulait continuer » a lâché le journaliste italien lors d'un entretien accordé à Caught Offside.

Camavinga ne serait pas tenté par un départ