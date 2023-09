PSG : Prolongation, départ... Mbappé a pris sa décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas signé de nouveau contrat. Et pour cause, le joueur semble vouloir tourner la page à la fin de la saison, même si Nasser Al-Khelaïfi s'est voulu rassurant ce vendredi. A en croire la presse espagnole, l'international français pourrait prendre la direction du Real Madrid en 2024.

Le PSG peut compter sur Kylian Mbappé cette saison. Pourtant, il y a encore quelques semaines, ce n'était pas gagné. Après avoi refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat, la star parisienne avait été mise au placard par ses dirigeants. Pis, il était placé sur la liste des transferts, avant que les deux parties parviennent à trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre comme l'a assuré Nasser Al-Khelaïfi ce vendredi.

Al-Khelaïfi se veut rassurant

Lors d'un entretien accordé à la presse polonaise, le président du PSG s'est voulu rassurant en annonçant que Mbappé était heureux de porter les couleurs du PSG. « Kylian est un joueur du PSG. Il aime le club. C’est un joueur fantastique, le meilleur du monde. Nous sommes très heureux de l’avoir. Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu'il fait, et de ce que fait toute l'équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d'Or » a confié Nasser Al-Khelaïfi.

Les signaux ne sont pas positifs