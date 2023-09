Le PSG boucle un transfert, un sacrifice est révélé

Pierrick Levallet

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG s’est également activé pour les départs. Désireux de faire le ménage dans son effectif, le club de la capitale s’est séparé de ses indésirables dont Leandro Paredes. L’Argentin a retrouvé la Serie A puisqu’il a été transféré à l’AS Roma contre un chèque de 4,5M€ bonus compris. Il aurait d’ailleurs sacrifié une bonne partie de son salaire au PSG pour quitter les Rouge-et-Bleu cet été.

Paredes a renoncé à la moitié de son salaire

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport , Leandro Paredes percevrait un salaire de 4M€ (hors bonus) à l’AS Roma. Le milieu de terrain argentin aurait donc accepté de réduire ses émoluments pour pouvoir rejoindre les Giallorossi cet été. Selon Sportune , le joueur de 29 ans touchait 9M€ par saison au PSG.

L'AS Roma n'y arrive pas