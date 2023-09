OM : Transfert à 20M€, l’annonce qui va effrayer Marseille

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, Iliman Ndiaye s’engageait en faveur de son club de cœur, l’Olympique de Marseille. Pour l’heure, les débuts de l’attaquant sénégalais sont peu concluants mais le club et ses supporters gardent confiance en lui. Aux yeux de Kassim Abdallah, il est important de rester patient avec l’ancien joueur de Sheffield, quitte à attendre très longtemps avant de juger sa réussite.

Au terme de longues semaines de négociations, l’Olympique de Marseille est parvenu à mettre la main sur Iliman Ndiaye pour le plus grand bonheur des supporters, ravis de voir un amoureux du club débarquer dans la cité phocéenne. Car avant de s’envoler pour l’Angleterre, Iliman Ndiaye a eu l’occasion de passer par le centre de formation de l’OM, club qui est depuis resté dans son cœur. Un attachement qui lui permet, pour l’heure, d’échapper aux critiques après son début de saison.

🔵Entre l’#OM et l’Arabie saoudite, l’histoire dure sans qu’elle n’ait jamais démarré, et les révélations concernant l’implication de #Zidane dans la #VenteOM alimentent un peu plus le fantasmeMais est-il crédible d’imaginer McCourt céder ?@Le10sport⬇️https://t.co/itFTDsNOMJ — Bernard Colas (@BernardCls) September 30, 2023

Iliman Ndiaye en difficulté

Très attendu, Iliman Ndiaye peine encore à se faire remarquer à l’OM. L’attaquant sénégalais de 23 ans recruté pour 20M€ bonus compris en provenance de Sheffield n’a toujours pas trouvé le chemin des filets et se montre guère inspiré lors de ses apparitions. Kassim Abdallah, natif de Marseille et passé par l’OM, se souvient de la pression sur ses épaules, et appelle à la patience pour Iliman Ndiaye. « L'OM est un club populaire où l'on attend beaucoup, parfois trop, des joueurs. Que vous soyez un minot ou pas, si vous n'êtes pas bon, vous allez très vite subir les mêmes critiques qu'un autre », dit-il dans des propos accordés à L’Équipe .

« À Marseille, il faut deux, voire trois saisons aux recrues pour briller »