Sans Marcelino, ils vont tout relancer à l’OM

Arnaud De Kanel

Chahuté après un début de saison décevant, Marcelino a préféré quitter le navire au bout de 5 petits matchs de Ligue 1. Il laisse donc l'OM en pleine crise aux mains de Gennaro Gattuso qui lui succède. Mais grâce à son départ, certains joueurs vont pouvoir se relancer.

« En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l’Olympique de Marseille. Au vu du contexte, l’ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d’un entraîneur et d’un staff technique, arrivés à Marseille seulement le 23 juin et pleinement engagés auprès du club, pour des raisons extra-sportives », écrivait l'OM dans un communiqué la semaine passée. L'histoire avec Marcelino est donc déjà terminée. Après le court intérim de Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso a été nommé pour redresser la barre d'un navire qui coule à grande vitesse. L'arrivée du champion du monde va permettre à certains joueurs de se relancer car la saison est encore longue.

Ounahi grand gagnant ?

Gennaro Gattuso va donc délaisser le 4-4-2 de Marcelino pour mettre en place en 4-3-3, voire un 4-2-3-1. Pas entré en jeu lors des 4 dernières rencontres dirigées par Marcelino, Azzedine Ounahi risque bien d'être le grand gagnant du départ de l'Espagnol. Le milieu de terrain marocain aura l'occasion de briller sous les ordres d'une ancienne référence dans ce secteur de jeu. Forcément, Gattuso veillera à l'équilibre de son milieu de terrain. Et au vu des derniers matchs de Valentin Rongier, Azzedine Ounahi peut gagner sa place dans ce milieu à trois.

Gattuso est déjà validé à l’OM https://t.co/hxfMNtlZjV pic.twitter.com/mrnpW6kvB0 — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Balerdi à la relance ?

S'il y a bien un secteur qui fait défaut à l'OM depuis le début de la saison, c'est la défense. Samuel Gigot et Chancel Mbemba ne rassurent pas et Leonardo Balerdi n'a pas encore vraiment eu sa chance. Son esprit guerrier devrait plaire à Gattuso qui pourrait tenter de le relancer. Nous ne sommes pas à l'abri de plusieurs surprises avec le manager italien qui a notamment appelé Noam Mayoka-Tika pour la rencontre face à l'AS Monaco. Il s'agit de la première convocation du Belge dans le groupe pro de l'OM. Il pourrait faire partie de ceux qui vont profiter de l'arrivée de Gattuso.