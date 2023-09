Nouvelle révolution à l’OM ? La réponse

Hugo Chirossel

En l’espace de quelques mois seulement, l’OM a connu trois entraîneurs : Igor Tudor, Marcelino et Gennaro Gattuso, dont l'arrivée a été officialisée mercredi dernier. Le technicien italien arrive dans une période compliquée, avec en plus un calendrier pas évident à négocier. Il devrait donc patienter un peu et ne pas tout révolutionner dès maintenant.

Après le football total et le marquage individuel d’Igor Tudor, les joueurs de l’OM ont vu débarquer cet été Marcelino. Un entraîneur bien différent de son prédécesseur et dont le style n’a clairement pas convaincu les supporters marseillais. Son départ la semaine dernière a entraîné l’arrivée de Gennaro Gattuso.

Le 4-4-2, c’est terminé

Là encore, les Olympiens ont vu arriver un entraîneur qui ne semble pas vraiment avoir de points communs avec son prédécesseur. Gennaro Gattuso a annoncé la couleur en conférence de presse, avec lui, pas de 4-4-2. Ce sera un 4-3-3, voire un 4-2-3-1. Cependant, il ne souhaite pas tout changer dès maintenant à l’OM.

La trêve internationale en ligne de mire