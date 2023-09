Crise à l'OM, le vestiaire vide son sac

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le cuisant revers contre le PSG (0-4) le week-end dernier, l’Olympique de Marseille retrouve le chemin des terrains samedi à Monaco. La première rencontre de l’ère Gattuso, l’Italien ayant été choisi par Pablo Longoria pour remplacer Marcelino sur le banc de touche. L’OM espère profiter de ce vent de fraîcheur pour se relancer et faire le plein de confiance. Ce qui manque cruellement aux Marseillais comme l’a reconnu Leonardo Balerdi.

« On a cette perte de confiance »

« Je crois que lorsqu’une équipe a du mal, qu’elle ne marche pas ou n’arrive pas à trouver son jeu, ça se propage sur le terrain avec les doutes. On a cette perte de confiance, et on doit maintenant essayer de la récupérer et s’entraider. On a vu lors des derniers matches qu’il nous manquait un peu ça, s’entraider entre nous. On veut commencer à changer tout ça demain et que la confiance se propage, qu'il y ait un leader par ligne pour sortir de cette mauvaise passe », a confié en conférence de presse le défenseur de l’OM, revenant également sur la crise qui a frappé le club ces derniers jours.

« On a vécu des choses étranges »