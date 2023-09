Un proche de Longoria balance sur l’OM

Jean de Teyssière

L'OM est sorti de la grande crise qui a frappé le club en début de semaine dernière. Après une réunion houleuse, Marcelino a plié bagage et Pablo Longoria n'était pas loin de le suivre. L'incendie a depuis été attisé par la nomination du nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso qui aura la lourde tâche de rendre l'OM compétitif très vite, surtout au vu du calendrier. Mais la crise pourrait également s'expliquer par les agissements de certains membres de la direction de l'OM, notamment Javier Ribalta, le directeur sportif, qui n'en aurait que faire de l'environnement du club.

L'OM peut enfin voir l'avenir avec plus de sérénité. L'arrivée de Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur de l'OM met en tout cas fin à la parenthèse Marcelino et les joueurs peuvent désormais se concentrer sur le plus important : le terrain. Mais la crise qui a frappé l'OM était inéluctable et plusieurs choses en sont à l'origine.

A cause de Tudor, Longoria s'éloigne des supporters

La crise qui a traversé l'OM pourrait trouver sa source dans l'arrivée d'Igor Tudor en tant qu'entraîneur de l'OM la saison dernière. Le Croate n'a jamais bénéficié d'une grande cote d'amour, son premier match au Vélodrome en étant la preuve, puisqu'il a été sifflé par ses propres supporters, alors que la saison commençait à peine. Cette scène trouble Pablo Longoria qui en veut à beaucoup de monde, notamment aux supporters selon L'Equipe , ce qui va le conduire à prendre de la distance avec eux.

Ribalta se moque de l'environnement du club