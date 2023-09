Gattuso à l’OM, «une période d'essai» pour Daniel Riolo

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Daniel Riolo, le journaliste de l’After Foot sur RMC estime que l’OM n’avait pas beaucoup d’options pour remplacer Marcelino sur son banc. Après plusieurs jours de crise, le club phocéen va tenter de relancer sa saison.

Après plusieurs jours de crise, qui a notamment vu Marcelino claquer la porte après seulement cinq journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille va donc tenter de relancer sa saison avec l’entraîneur Gennaro Gattuso. Le coach italien, notamment passé par le Milan AC, Naples et le FC Valence a trouvé un accord éclair avec Pablo Longoria, resté président de l’OM. L’ancien milieu de terrain a signé un bail d’un an, avec une seconde année en option. « Le fait qu'ils lui donnent 1+1 ça veut dire qu'ils veulent voir, qu'ils sont à la rue et ne savent pas quoi faire », analyse le journaliste de RMC, Daniel Riolo, interrogé par Le 10 Sport, dans son numéro actuellement en kiosques.

« L’OM peut se redresser »