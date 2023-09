Nouvelle réunion au sommet pour le boss de l'OM ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, l'OM est plongé dans une grave crise. Cette dernière est née à la suite d'une réunion entre les dirigeants marseillais et des groupes de supporters. Le conflit est marqué par une opposition majeure entre deux hommes, Rachid Zeroual, et Pablo Longoria. Alors que leurs relations semblaient très froides, le leader des South Winners serait prêt à échanger avec le président du club phocéen.

Après un mercato estival agité, Pablo Longoria devait se dire que la pression allait un petit peu retomber à Marseille, mais ce n'est pas du tout le cas. L'OM est en crise, et les relations entre différents groupes de supporters et les dirigeants du club phocéen ne sont pas des plus amicales.

Une réunion a plongé l'OM dans la crise

Le lundi 18 septembre, une réunion entre différents groupes de supporters et les dirigeants de l'OM a eu lieu. Le climat a été très tendu, et des insultes auraient fusé. Cela a entraîné la démission de Marcelino, marqué par certains comportements. Depuis c'est Jacques Abardonado qui assure l'intérim, mais Gennaro Gattuso pourrait être rapidement nommé nouvel entraîneur.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Zeroual est prêt à rencontrer Longoria