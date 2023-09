OM : Il annonce un problème avec le nouvel entraîneur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé au pied levé sur le banc de l'OM afin d'assurer l'intérim suite à la démission soudaine de Marcelino, actée la semaine passée, Jacques Abardonado compose donc avec les moyens du bord. Et José Anigo regrette qu'il ne soit pas davantage entouré dans sa mission.

Suite à la crise entre la direction de l'OM et les supporters et des menaces qui avaient été proférées en réunion, Marcelino avait décidé de quitter son poste d'entraîneur après seulement cinq journées de championnat. Jacques Abardonado, qui était alors son adjoint, a donc été nommé sur le banc de l'OM pour assurer l'intérim, et il reste sur un match nul contre l'Ajax Amsterdam (3-3) et une lourde défaite concédée sur la pelouse du PSG (4-0).

Anigo estime qu'Abardonado n'est pas épaulé

Interrogé par La Provence , José Anigo lâche ses vérités sur la périlleuse mission d'Abardonado et se permet quelques remarques : « Pancho est certainement intéressant et a plein de choses à donner, mais regardez son staff, il part dans une aventure et dans un club comme l’OM, un peu seul là-dedans. Marcelino est venu avec un staff, avec des gens sur qui il s’est appuyé, avec qui il a échangé. Je pense que, pour aider Pancho, ce qu’ils auraient pu faire, c’est lui donner la possibilité de construire un staff, même si c’est ponctuel », estime l'ancien entraîneur et dirigeant de l'OM.

« C’est compliqué, très dur »