Crise à l’OM : Il donne la solution pour l’entraîneur !

Alors que l'OM est en pleine crise, Marcelino a décidé de claquer la porte. C'est donc Jacques Abardonado qui assure l'intérim en attendant que Pablo Longoria trouve un nouvel entraîneur. Et José Anigo n'a pas manqué de lâcher de précieux conseils à Pancho après le revers subi face au PSG ce dimanche (4-0).

En attendant qu’un nouvel entraîneur débarque pour remplacer Marcelino, c’est Jacques Abardonado qui assure l’intérim sur le banc marseillais. Et après un match nul contre l’Ajax en Europa League, Pancho a subi un revers cuisant contre le PSG ce dimanche (4-0). José Anigo est alors monté au créneau pour défendre l’entraîneur intérimaire de l’OM. Et il n’a pas manqué de lui lâcher de précieux conseils.

«On ne peut pas tout charger sur Pancho»

« J'ai regardé le match. Il faut faire attention ; de ce que j'ai vu, c'est difficile de le juger. Pancho est certainement intéressant et a plein de choses à donner, mais regardez son staff, il part dans une aventure et un club comme l'OM, un peu seul là-dedans. Marcelino est venu avec un staff, avec des gens sur qui il s'est appuyé, avec qui il a échangé. Je pense que, pour aider Pancho, ce qu'ils auraient pu faire, c'est lui donner la possibilité de construire un staff, même si c'est ponctuel. Qu'il puisse s'appuyer sur des gens avec plus d'expérience. Peut-être que ça lui aurait permis de démarrer autrement. J'ai vu le match aussi à l'Ajax, il s'en sort bien. Hier, on ne peut pas tout charger sur Pancho, ce n'est pas vrai » a confié José Anigo dans un entretien accordé à La Provence .

«Il a déjà des idées»