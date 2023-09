Le boss de l’OM saisit la justice !

Thomas Bourseau

Touché par les intimidations et menaces des divers groupes de supporters de l’OM sur son avenir au club phocéen la semaine dernière, Pablo Longoria n’a pas plié et prévoit de rester en poste. Le président de l’OM s’est dit victime de menaces, engendrant l’ouverture d’une enquête judiciaire par le parquet de Marseille ce lundi.

A l’occasion d’une réunion organisée entre les sept associations de supporters de l’OM lundi dernier, Pablo Longoria et son comité de direction ont été menacés par les différentes factions qui ont au passage réclamé la démission totale du directoire de l’OM.

Poussé vers la sortie par les supporters de l’OM, Longoria fait de la résistance !

Marqué et touché par l’évolution des évènements en milieu de semaine dernière avec notamment la démission du désormais ex-entraîneur Marcelino, Pablo Longoria accordait une longue interview non sans émotion à La Provence dans laquelle il vidait son sac en annonçant compter poursuivre sa mission de président à l’OM et notamment en raison de ses engagements et responsabilités envers le propriétaire du club phocéen Frank McCourt. La Provence révèle ce lundi qu’une enquête était ouverte concernant les « menaces » et « intimidations » dont le président de l’OM s’est dit victime.

Chancel Mbemba en zone mixte 🗣️: " On a manqué de caractère on est déçu. On va continuer à travailler pour les prochains matchs et mouiller le maillot. 𝐎𝐧 𝐧'𝐚 𝐩𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞́ 𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛, on assume [..] ça fait mal mais on va travailler en vue de la suite."… pic.twitter.com/EeUNvxQkml — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 24, 2023

«Nous ouvrons une enquête sur la base des éléments exposés dans la presse»