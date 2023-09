Le nouvel entraîneur de l’OM annonce la couleur

Arnaud De Kanel

Nommé pour assurer l'intérim suite au départ de Marcelino, Jacques Abardonado a dirigé sa première rencontre de Ligue 1 dimanche soir. Le nouvel entraineur de l'OM n'a rien pu faire car son équipe s'est inclinée 4 buts à 0 face au PSG. Cela était peut-être son dernier match dans ce rôle qu'il découvre mais il se dit prêt à dépanner.

Jacques Abardonado a été servi pour son premier match de Ligue 1 à la tête de l'OM. Le club phocéen était en effet confronté au PSG, le tout dans un contexte plus que délicat. Il n'a pas réalisé de tours de magie puisque les Phocéens se sont lourdement inclinés 4 buts à 0 sur la pelouse du Parc des Princes. Déçu de ce résultat, Abordonado se tient tout de même à disposition de son président si besoin.

«On est venu avec un plan et il est rapidement tombé à l'eau»

« Je suis très déçu parce qu'on a manqué de caractère. Je ne me suis pas reconnu dans l'équipe ce soir... Le scénario fait qu'on prend un but direct sur coup franc, derrière on peut revenir au score... Est-ce que ça aurait changé la physionomie du match ? C'est possible. On est venu avec un plan et il est rapidement tombé à l'eau », a déclaré l'entraîneur intérimaire de l'OM sur Prime Vidéo . Forcément, son avenir est plus que menacé. D'après les informations de L'Equipe , Pablo Longoria chercherait un entraineur pour le remplacer. Pas un problèmes pour Jacques Abardonado qui s'y attend en quelques sortes.

«Je suis à la disposition du club»