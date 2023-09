OM : Longoria a snobé Macron

Hugo Chirossel

Alors que l’OM termine sa semaine agitée par un déplacement sur la pelouse du PSG ce dimanche, Pablo Longoria sera bien présent au Parc des Princes. Le président marseillais a finalement décidé de rester et s’est montré combatif et déterminé vendredi lors de sa conférence de presse. Il est malgré tout usé par la situation et a même décliné un dîner aux côtés d’Emmanuel Macron.

« J'ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui ont affiché un soutien inconditionnel à mon égard, ça me fait chaud au cœur. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l’énergie et j’ai décidé de poursuivre ma mission de président de l’OM. Je serai à Paris dimanche . » Présent en conférence de presse vendredi, Pablo Longoria a annoncé qu’il restait le président de l’OM.

Une semaine éprouvante pour Longoria

Une décision qui était attendue, après une semaine très mouvementée à l’OM, en raison de la réunion houleuse entre la direction et les représentants des groupes de supporters lundi. Si Pablo Longoria semble avoir repris du poil de la bête, il a toutefois été épuisé par cette situation.

Longoria a décliné un dîner à la table de Macron