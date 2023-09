Menacé à l'OM, Longoria lance un appel à l'aide

Jean de Teyssière

Progressivement, l'OM est en train de sortir d'une crise qui avait commencé lundi. Suite à une réunion entre les représentants des groupes de supporters et la direction phocéenne, des mots virulents auraient été échangés, qui ont notamment conduit au départ de Marcelino. Pablo Longoria a décidé de rester président de l'OM, mais espère que son déballage dans les colonnes de La Provence permettra aux autorités compétentes de prendre conscience de la gravité de la situation.

L'OM commence doucement à sortir de la crise dans laquelle il était plongé depuis le début de la semaine. Pablo Longoria reste le président du club phocéen, et il espère que cet épisode ne se reproduira plus.

Longoria, plus léger après son interview

Selon les informations de RMC Sport, Pablo Longoria se sentirait plus léger, et surtout plus combatif après son interview de deux heures accordé à La Provence . Il a alors trouvé la force de continuer sa mission à la tête de l'OM.

L'OM aimerait que le clan Macron surveille les agissements des supporters

Néanmoins, il espère que cette prise de parole amènera les autorités policières, voire même le ministère des Sports, à prendre conscience de la gravité de la situation. Longoria, en dénonçant ce système de pressions et d'intimidations autour de l'OM, a tout de même conduit la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera à surveiller de très près la situation olympienne.