L’OM s’enflamme pour sa nouvelle star

Hugo Chirossel

Arrivé cet été, Pierre-Emerick Aubameyang est vu comme le successeur d’Alexis Sanchez à l’OM. S’il vit un début de saison compliqué, l’ancien attaquant d’Arsenal a tout de même inscrit un doublé jeudi face à l’Ajax Amsterdam. Présent en conférence de presse, Valentin Rongier a salué son apport et son intégration au groupe. Jacques Abardonado quant à lui n’a pas écarté la possibilité qu’il évolue sur un côté.

Avant un déplacement sur la pelouse du PSG et après une semaine très agitée en coulisses, Valentin Rongier et Jacques Abardonado étaient présents ce samedi matin en conférence de presse. L’occasion pour eux de s’exprimer sur le cas d’un nouveau joueur arrivé cet été à l’OM : Pierre-Emerick Aubameyang. S’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets en championnat, il a tout de même été auteur d’un doublé lors du troisième tour préliminaire retour de Ligue des champions face au Panathinaïkos. L’attaquant gabonais a de nouveau inscrit un doublé jeudi, lors du match nul sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«C’est quelqu’un de très gentil, très respectueux, qui s’est directement bien acclimaté au groupe»

« On connait tous la qualité d’Auba, il a forcément une grande expérience, il a connu des grands clubs. C’est toujours bon d’avoir des profils comme ça dans un groupe, en plus c’est quelqu’un de très gentil, très respectueux, qui s’est directement bien acclimaté au groupe. En plus de ça il est performant. On sait qu’il peut marquer à n’importe quel moment. Je pense qu’il fait peur aux défenses et ça les fait reculer parfois. Avec des automatismes qui se mettent en place, je pense qu’il va beaucoup nous aider cette saison », a déclaré Valentin Rongier au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang.

«Auba a une grande expérience du très haut niveau»