OM : Le successeur de Marcelino fait une annonce pour son avenir

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Marcelino annonçait son départ de l'OM. Le coach espagnol a décidé de quitter ses fonctions, à la suite du comportement de certains supporters, lors d'une réunion houleuse avec les dirigeants marseillais. Pour le remplacer, le club phocéen a décidé que Jacques Abardonado allait assurer l'intérim. Ce dernier n'a pour le moment pas eu de nouvelles pour son avenir à la tête de l'OM.

Ce dimanche, l'OM se rend au Parc des Princes pour y affronter le PSG, en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Pour l'occasion, Luis Enrique pensait retrouver sur le banc adverse Marcelino, un entraîneur qu'il a déjà affronté lorsqu'il était le coach du FC Barcelone par exemple. Mais finalement, les retrouvailles n'auront pas lieu entre les deux hommes. L'ancien tacticien du FC Valence a décidé de quitter ses fonctions il y a quelques jours, marqué par la crise que traverse l'OM.

Abardonado ne sait pas de quoi son avenir sera fait

Pour remplacer Marcelino, l'OM a décidé de confier l'intérim à Jacques Abardonado, qui était jusqu'alors dans le staff. Avant le choc face au PSG, ce dernier était présent en conférence de presse, et il a affirmé qu'il se tenait à la disposition du club. « Aucune info. Je suis à la disposition du club. Si je dois repartir demain avec la N3, ce sera avec grand plaisir. Pour moi c'est une opportunité. Le calendrier fait qu'on affronte Paris, on va essayer d'être le plus performant. C'est l’une des meilleures équipes d'Europe. C'est une joie en tant que jeune Marseillais de se présenter face au grand PSG, en espérant prendre du plaisir. On y va pour aller chercher un résultat. »

Abardonado a réussi sa première

Dans un contexte de crise, Jacques Abardonado a plutôt bien réussi sa première à la tête de l'OM. Marseille a réussi à ramener le point du match nul en Ligue Europa, face à l'Ajax Amsterdam (3-3), jeudi soir. Le niveau va tout de même monter d'un cran, puisque c'est le Classique face à Kylian Mbappé et les stars du PSG qui attend le nouveau coach marseillais ce dimanche.