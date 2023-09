Crise OM : McCourt appelé à la rescousse, le maire de Marseille se lâche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM sort d’une semaine très agitée, marquée par la mise en retrait de Pablo Longoria et de ses collaborateurs à la suite d’une réunion houleuse avec les groupes de supporters du club. Alors que le président espagnol a annoncé vendredi qu’il resterait à son poste, le maire de Marseille Bqenoit Payan en appelle à Frank McCourt pour mettre fin à la crise.

En pleine tempête après la réunion très tendue organisée en début de semaine entre la direction de l’OM et les représentants des groupes de supporters, Pablo Longoria a finalement annoncé ce vendredi soir qu’il restait à la tête du club phocéen, lui qui s’était mis en retrait dans un premier temps, très marqué par les menaces qu'il aurait reçues. Alors que l’avenir des autres dirigeants reste en suspens, Marcelino a pour sa part d’ores et déjà quitté l’OM.

« Il va falloir maintenant que Frank McCourt vienne siffler la fin de la récréation »

De son côté, Frank McCourt avait affiché son soutien à Pablo Longoria et aux membres du Directoire de l’OM dans un communiqué publié jeudi. Une sortie qui semble insuffisante aux yeux de Benoit Payan, le maire de Marseille interpellant le propriétaire du club pour mettre fin à la crise. « Je crois qu'il faut maintenant que la crise s'apaise. Il faut que chacun revienne à la raison. L'OM, c'est un club qui est très populaire. Il va falloir maintenant que Frank McCourt vienne siffler la fin de la récréation et qu'on sache où on va. Il faut donner un cap », a-t-il lancé au micro de France Info.

« L'actionnaire principal, maintenant, on l'attend clairement »