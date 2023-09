Lâchée par l'OM, cette star jubile déjà

Alexis Brunet

Cet été a acté la fin de l'histoire d'amour entre Dimitri Payet et l'OM. Le Français a quitté le club phocéen, mais il n'a pas pour autant pris sa retraite. Le joueur passé par le LOSC continue de jouer au football du côté du Brésil, au Vasco de Gama. Après des débuts compliqués, le milieu offensif a signé sa première passe décisive, et il a rendu une bonne copie.

En ce moment, l'OM est en pleine crise. À la suite d'une réunion houleuse entre dirigeants et supporters, Marcelino a fait le choix de quitter Marseille, seulement quelques mois après son arrivée. Pablo Longoria a lui aussi hésité à démissionner, avant de confirmer finalement qu'il restait à son poste.

Payet s'éclate au Brésil

Après de nombreuses années à l'OM, Dimitri Payet a quitté le club phocéen cet été. Le milieu offensif a pris la direction du Brésil, et il a signé un contrat de deux ans au Vasco de Gama. Il était d'ailleurs titulaire pour la première fois lors de la 24ème journée du championnat local, et il a brillé. Le Français a délivré une passe décisive, et sa prestation a été saluée par la presse brésilienne.

«C’est très grave» : Accusé, il répond cash au boss de l’OM https://t.co/VaLsaEeH6a pic.twitter.com/DNhXn3j5oj — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

L'OM se rend à Paris ce dimanche

Ce qui est sûr, c'est que l'expérience de Dimitri Payet aurait pu faire beaucoup de bien à l'OM en ce moment. Le club phocéen se rend d'ailleurs à Paris ce dimanche soir, pour y défier le PSG, en clôture de la sixième journée de Ligue 1.