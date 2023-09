Révolution à l’OM, il valide

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM a vu Marcelino quitter son poste d’entraîneur ce mercredi ainsi que le président Pablo Longoria se mettre en retrait de ses fonctions, le club phocéen a obtenu un bon point face à l’Ajax (3-3) ce jeudi en Ligue Europa. Une rencontre marquée par le premier match de l’intérimaire Jacques Abardonado sur le banc de l’OM. Visiblement, Amine Harit a apprécié évoluer sous les ordres du franco-espagnol.

L’OM aura réussi son pari. Face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi, le club phocéen aura été mené deux fois au score. Grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang notamment, mais également à des prestations remarquées de joueurs comme Amine Harit ou encore Jonathan Clauss, Marseille a finalement réussi à obtenir le point du match nul dans une rencontre où les défenses n’auront pas brillé (3-3 à l’arrivée).

Amine Harit évoque l’intérim de «Pancho» Abardonado

Alors que c’est désormais l’ancien joueur (1998-2001) Jacques « Pancho » Abardonado qui assure l’intérim sur le banc de l’OM, Amine Harit s’est exprimé sur les consignes de l’ancien membre du staff de Marcelino pour ce match face à l’Ajax. « Honnêtement, il n'a pas dit des choses que nous ne savions pas. Il nous a simplement rappelé que nous formions un groupe fort, que la meilleure réponse à tout ce qui se passe, c'était sur le terrain, que nous, en tant que joueurs, devions nous concentrer sur le match de ce soir avant de penser au match de dimanche » , déclare le Marocain dans des propos rapportés par le Phocéen .

«Aujourd'hui tout le monde a été très concentré»