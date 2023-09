L’OM en pleine crise, une perte de 9M€ à prévoir ?

Jean de Teyssière

L'OM a réussi à prendre un bon point sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, jeudi, face à l'Ajax (3-3) lors de la première journée de la Ligue Europa. Une manière pour le club phocéen de souffler après les terribles remous qui ont secoué La Commanderie ces derniers jours et la démission de l'entraîneur, Marcelino. Cette crise dans laquelle est plongé l'OM inquiète à tous les niveaux, y compris chez le sponsor principal, CMA-CGM, qui paiera environ 9M€ à l'OM par an jusqu'en 2025, et qui se demande ce qui se passe...

L'OM est plongé dans une crise sans précédents depuis le début de la semaine et elle semble être partie pour durer. La récente sortie médiatique de Pablo Longoria, le président de l'OM a beaucoup fait parler et sa version des faits semble décrire une situation très tendue au sein du club. Une situation qui inquiète d'ailleurs jusqu'aux sponsors.

«Quand on lit l’interview de Longoria, on a l’impression d’un mauvais polar»

Dans son édition du jour, L'Equipe annonce que des représentants d'un des sponsors de l'OM, CMA-CGM, ne comprennent pas ce qui se passe au sein du club : « Mais qu’est-ce qu’il se passe ? Quand on lit l’interview de Longoria, on a l’impression d’un mauvais polar. Si nous avons investi à l’OM maintenant, et pas il y a dix ans, c’est qu’il y a une raison. Nous cohabitons avec des gens de l’envergure de Rodolphe Saadé, et il investirait dans un tel contexte ? Cela n’a pas de sens. »

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

CMA-CGM, sponsor de l'OM à 9M€

Problème pour l'OM, CMA-CGM est devenu le sponsor principal du club et devrait le rester au moins jusqu'à la saison 2024-2025, et même une année de plus, en option. L'armateur de porte-conteneurs français est basé à Marseille et cet ancrage local permet à l'OM de toucher environ 8 à 9M€ par an. La situation actuelle semble donc déplaire aux représentants des sponsors, ce qui pourrait être mauvais signe à l'avenir, financièrement, pour l'OM.