Une crise éclate, il accuse le boss de l’OM

La tension est à son comble à l'OM. Menacé par certains supporters, Pablo Longoria a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions. Le président du club marseillais a justifié sa décision ce jeudi et a tenu à répondre aux accusations de vol. Des arguments, qui n'ont pas convaincu le journaliste Sacha Tavolieri.

C'en est trop pour Pablo Longoria ! Accusé et menacé par certains supporters lundi soir, l'Espagnol a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions. Lors d'un entretien à La Provence, il a justifié sa décision et répondu aux accusations de vol. « La saison dernière, des insinuations selon lesquelles j’avais volé de l’argent avec les transferts sont arrivées jusqu'au groupe McCourt. Pour me protéger, j’ai dû demander au groupe McCourt d’auditer toutes nos opérations par un cabinet indépendant, pour démontrer qu’on était transparent. J’ai donné tous mes comptes bancaires, mes téléphones, mes e-mails, tout... Il en est sorti qu’on était clean ! J’ai tout donné, jusqu'à des conversations privées avec ma mère » a lâché le président de l'OM ce jeudi. Des explications, qui n'ont pas convaincu Sacha Tavolieri.

Crise à l'OM, Frank McCourt fait une grande annonce https://t.co/cBfJS9UtRz pic.twitter.com/NN5Fp6sJNw — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Pas l’impression que les supporters phocéens aiment qu’on joue avec les finances du club »

Sur X , le journaliste belge estime que Pablo Longoria n'est pas exempt de tout reproche. « Du côté l’OM, je trouverais intéressant qu’on fasse des liens entre le président et certains agents notamment celui qui représente le désormais ancien entraîneur de l’OM... Pas l’impression non plus que les supporters phocéens aiment qu’on joue avec les finances du club. Je m’arrêterais là … » a-t-il déclaré.

Tavolieri comprend la colère des supporters