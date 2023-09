Crise à l’OM, la mairie de Marseille sort du silence

Axel Cornic

C’est le feu à l’Olympique de Marseille, où l’entraineur Marcelino a démissionné juste avant le premier match de Ligue Europa. Certains groupes de supporters ont réclamé un changement de direction et Pablo Longoria parle de menaces lors d’un entretien à La Provence, ce qui alimente les tensions autour d’une crise assez inattendue.

Rien ne va plus à l’OM, qui s’apprête à affronter l’Ajax Amsterdam dans seulement quelques heures pour lancer sa saison européenne. Marcelino a démissionné et d’autres pourraient suivre, avec notamment Pablo Longoria et Javier Ribalta, qui semblent avoir été marqués par un vif échange avec certains représentants des groupes de supporters.

« Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu’à la menace »

Dans un long entretien publié par La Provence , le président de l’OM est sorti du silence et a donné sa version des faits. « On s’est posé la question : où est la limite ? Lundi, je me suis dit qu’elle était encore beaucoup plus loin que ce que je pensais. Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu’à la menace. Je ne peux pas accepter ça » a déclaré un Pablo Longoria qui a paru particulièrement touché.

Benoît Payan prend la parole