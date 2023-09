Crise à l'OM : Le gouvernement Macron prêt à intervenir ?

Axel Cornic

Le départ de Marcelino ne semble pas avoir calmé la crise à l’Olympique de Marseille, qui va affronter ce jeudi l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa avec un entraineur par intérim. Le président Pablo Longoria semble en effet très affecté par la situation et sa position en interne est très fragilisée.

Si on regarde le classement de Ligue 1, on peut se dire que les choses vont plutôt bien à l’OM, troisième à deux points du leader l’AS Monaco. Pourtant, la situation en interne est chaotique, avec certains groupes de supporters qui réclament le départ de Pablo Longoria, après celui de l’entraineur Marcelino.

Crise à l’OM, les supporters demandent un nouveau départ ! https://t.co/50qof8g3gS pic.twitter.com/pWiTvakKqS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Longoria parle de menace

Tout est parti d’une réunion organisée le 18 septembre dernier, au cours de laquelle les représentants des groupes de supporters de l’OM auraient eu un échangé très tendu avec certains dirigeant, dont le président Longoria. Ce dernier a d’ailleurs annoncé dans une récente interview accordée à La Provence avoir fait l’objet de menaces lors de cette réunion.

La ministre des Sport surveille la situation