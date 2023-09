OM : Un choc avant le PSG !

Arnaud De Kanel

En plein cœur de l'une des plus grosses crises de son histoire, l'OM lance sa campagne européenne ce jeudi soir. Pas qualifiés pour la Ligue des champions, les Olympiens joueront la Ligue Europa cette saison avec un premier choc face à l'Ajax Amsterdam, à quelques jours d'affronter le PSG au Parc des Princes.

L'OM débute son aventure européenne au beau milieu d'une crise historique. A la suite d'une réunion houleuse qui s'est tenue lundi avec les groupes de supporters, les dirigeants se sont mis en retrait de leur fonction jusqu'à nouvel ordre et Marcelino a démissionné ce mercredi. La situation est chaotique pour l'OM alors qu'un calendrier dantesque attend le club phocéen. Le premier rendez-vous est prévu pour ce jeudi soir face à l'Ajax Amsterdam. Après cela, les Olympiens affronteront le PSG, l'AS Monaco, et Brighton. C'est dire la lourde tâche qui les attend.

C’est la crise, l’OM prêt à imiter le PSG ? https://t.co/YyEzI6wZEO pic.twitter.com/IsaxbhqR9H — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

L'OM se déplace à Amsterdam avant d'affronter le PSG

Deux clubs mythiques sont en danger. Ce match entre l'Ajax Amsterdam et l'OM sent le chaos. Les Néerlandais connaissent l'un des pires début de saison de leur histoire tandis que les Phocéens font face à une énorme crise. C'est le match de la peur sans aucun doute et il risque de couter cher pour la suite de la compétition. Dans le même temps, Brighton, grand favori du groupe, affrontera l'AEK Athènes. Avec la démission de Marcelino, c'est Pancho Abardonado qui sera sur le banc de l'OM. L'entraineur intérimaire de l'OM a beaucoup de pression sur les épaules.

«Il faut que je réponde présent»