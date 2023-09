Crise à l’OM : Les dirigeants sont sous le choc

Hugo Chirossel

Cela fait maintenant deux jours que l’OM est en crise, après une réunion entre les représentants des groupes de supporters et la direction lundi soir. Des turbulences qui ont provoqué le départ de Marcelino, annoncé ce mercredi. Les dirigeants marseillais quant à eux sont encore sous le choc et la tendance semble clairement à un départ.

Il y a à peine quelques jours, qui aurait pu penser que l’OM se retrouverait dans une telle situation ? Alors qu’ils s’apprêtent à faire leur début en Ligue Europa sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam jeudi, les Olympiens ont vu leur entraîneur partir ce mercredi. Après avoir dit au revoir aux joueurs, Marcelino a officiellement mis fin à son aventure marseillaise. L’OM a annoncé ce mercredi le départ de son entraîneur, seulement trois mois après son arrivée.

Après Marcelino, l’avenir de la direction interroge

Marcelino n’a pas accepté les propos menaçants à l’encontre de Pablo Longoria et de la direction de l’OM, lundi lors d’une réunion avec des représentants des groupes de supporters. Face à cette situation, le technicien espagnol a préféré s’en aller, et il pourrait bien ne pas être le seul. Pablo Longoria, Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo, qui se sont tous mis en retrait de leur fonction, sont encore sous le choc deux jours après ces événements, comme indiqué par RMC Sport .

Longoria estime que la limite a été franchie

En privé, Pablo Longoria estime que la limite a été franchie lors de cette réunion et qu’il ne peut accepter les menaces et les accusations diffamatoires dont il a fait l’objet. Javier Ribalta de son côté ne reste qu’en soutien au président de l’OM et serait déjà parti s’il en avait eu l’occasion. Dans ce contexte, il ne se voit pas rester à Marseille. Même chose pour Stéphane Tessier et Pedro Iriondo, surtout en ce qui concerne ce dernier.

«Ils réfléchissent chacun en tant qu’homme, père de famille, et mari»