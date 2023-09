Crise à l’OM, un ultimatum est fixé

Alexis Brunet

Alors que l'OM n'a toujours pas connu la défaite en Ligue 1, le club est toutefois entré dans une crise profonde ces derniers jours. Les supporters marseillais ont eu une réunion avec leurs dirigeants, et ça a chauffé. L'un des patrons d'un groupe d'ultra a d'ailleurs donné un ultimatum de quatre matches à la direction pour s'en aller.

Cet été, l'OM et Igor Tudor ont décidé de ne pas continuer l'aventure ensemble. Pablo Longoria a donc cherché un remplaçant au Croate, et alors que plusieurs pistes existaient c'est finalement Marcelino qui a été choisi.

Marcelino n'emballe pas les supporters

Avant d'arriver à Marseille, Marcelino n'avait entraîné qu'en Espagne, mais il était un coach réputé chez nos voisins ibériques. Les supporters de l'OM n'ont pas le même avis, puisqu'après une dizaine de matches toutes compétitions confondues, ces derniers ne sont pas emballés par le jeu mis en place. Le club phocéen n'a pourtant pas encore connu la défaite en Ligue 1, mais il s'est fait éliminer de la Ligue des Champions.

Surprise, un mensonge révélé pour l’entraîneur de l’OM ? https://t.co/8Y6zksCBTS pic.twitter.com/zh4bYseRvp — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Les dirigeants de l'OM ont quatre matches pour s'en aller