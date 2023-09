«J’ai halluciné»… La guerre éclate à l’OM, il raconte tout

Thibault Morlain

Si l’OM est aujourd’hui 3ème de Ligue 1, le club phocéen connait déjà sa première crise. En effet, le jeu proposé par les Marseillais ne convainc clairement pas les fans olympiens, qui n’ont pas hésité à faire savoir leur colère aux joueurs de l’OM ce dimanche après le nul contre Toulouse. Une colère répétée ce lundi soir à l’occasion d’une réunion avec la direction olympienne. Et visiblement, ça aurait été très tendu…

Face à Toulouse, l’OM a concédé un nouveau match nul en Ligue 1. Et dans le contenu, ça n’a clairement pas été époustouflant. Dans les travées du Vélodrome, la colère a alors commencé à monter et au terme de la rencontre, les supporters olympiens ont remonté les bretelles des joueurs de Marcelino. Les fans de l’OM ne se sont d’ailleurs pas arrêtés là puisque ce lundi soir, à l’occasion d’une réunion avec les dirigeants olympiens, ça a viré au règlement de compte.

Le départ de l’entraîneur de l’OM annoncé en direct https://t.co/TpIITGgXc8 pic.twitter.com/cKnuw7YzJw — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

« Pas violent, mais parfois menaçant »

De passage au micro de L’After Foot , Florent Germain a raconté comment s’est déroulée cette réunion mouvementée à l’OM. Le journaliste RMC a confié : « J’ai su dans la journée qu’une réunion allait avoir lieu à la Commanderie. Je me suis informé. Sincèrement, j’ai été surpris, voire j’ai halluciné des retours de cette réunion. Ça a été très très fort. Pas violent, mais parfois menaçant. (…) C’était une réunion prévue de longue date, pour préparer les déplacements européens, notamment à Amsterdam. Elle est mal tombée, il y a eu ce match nul hier. La réunion a été très tendue ».

« On vous demande à tous de démissionner »