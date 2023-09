Aubameyang galère à l’OM, voilà la preuve

Thibault Morlain

Alexis Sanchez arrivé au terme de son contrat, l’OM s’est offert une nouvelle star en attaque. Pablo Longoria est ainsi allé chercher Pierre-Emerick Aubameyang, plus en odeur de sainteté du côté de Chelsea. Forcément, compte tenu de son CV, le Gabonais est très attendu sur la Canebière. Le fait est que pour le moment, Aubameyang galère sous le maillot de l’OM et une statistique démontre d’ailleurs les problèmes de l’attaquant de Marcelino.

Cet été, l’OM a complètement refait se ligne d’attaque. En effet, Pablo Longoria a offert de nouvelles armes à Marcelino avec les arrivées de Joaquin Correa, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang. A 34 ans, le Gabonais fait donc son retour en France, lui qui avait surtout explosé avec le maillot de l’ASSE. Mais qui dit arrivée à l’OM dit énorme pression. En tant que buteur, Aubameyang doit faire trembler les filets. Si l’ancien de Chelsea a inscrit un doublé contre le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, en Ligue 1, c’est une autre histoire.

Aubameyang toujours muet en Ligue 1

Aujourd’hui, l’OM pointe à la 3ème place de Ligue 1, mais avec seulement 7 buts marqués en 5 journées. D’ailleurs, pour ce qui est de Pierre-Emerick Aubameyang, son compteur est toujours bloqué à 0 réalisation en championnat. En effet, l’attaquant de l’OM n’a toujours pas marqué en Ligue 1. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Aubameyang est ainsi à 19 tirs en championnat, mais cela n’a donc pas été récompensé. Le Gabonais galère et cette statistique le montre très bien, lui qui tente sans pour autant réussir à convertir cela. Il a d’ailleurs l’un des taux les plus élevés de Ligue 1 en ce début de saison.

D’autres galèrent en France

Aubameyang n’est toujours pas le seul joueur à galérer en Ligue 1. En effet, d’autres sont comme lui et ne réussissent pas à marquer malgré plusieurs tentatives. On peut ainsi retrouver Rayan Cherki avec 18 tirs sans but, Jérémy Le Douaron avec 14 tirs sans but. Au PSG également, on est touché par ce problème. Vitinha en est ainsi à 10 tirs sans but. Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé en sont eux respectivement à 9 et 8 tentatives sans transformer.