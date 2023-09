OM : Coup d'arrêt pour Aubameyang, il vide son sac

Benjamin Labrousse

Recrue phare de l’OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1 malgré deux réalisations en barrages de Ligue des Champions. L’ancien latéral droit de l’OM (2002-2004) Fabien Laurenti estime cependant qu’il ne faut pas être inquiet pour l’attaquant gabonais de 34 ans.

Cet été, l’OM frappait un grand coup en annonçant l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea. Doté d’une grande réputation, l’avant-centre gabonais a permis au club phocéen de palier le départ d’Alexis Sanchez, excellent la saison passée.

Aubameyang n’a toujours pas marqué en Ligue 1

Mais après un nouveau match nul concédé par l’OM ce vendredi sur la pelouse du FC Nantes (1-1), Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en championnat. « Il reste muet en Ligue 1 mais le fait qu'il se crée des situations me rassure. Contre Brest, il a deux grosses occasions où il aurait dû marquer. Hier, il a une situation face au but mais Descamps sort très vite » , analyse Fabien Laurenti pour La Provence .

«Je suis convaincu que ça reste un grand joueur»