Un joueur de l'OM prévient le PSG, il se fait recadrer !

La rédaction

Ces derniers jours, Jonathan Clauss n'a pas hésité à affirmer que l'OM jouerait le titre et concurrencerait le PSG. Une annonce qui a plusieurs fois été faite par des joueurs marseillais dans le passé et qui a rarement été bénéfique. Par conséquent, Jérôme Rothen n'a pas hésité à critiquer la communication de l'ancien joueur du RC Lens.

Le début de saison de l'OM ne répond pas aux attentes suscitées par le recrutement. Eliminé de la Ligue des champions, le club phocéen a également connu des matches poussifs en Ligue 1. Cela n'empêche pas Jonathan Clauss d'assurer que ce n'est qu'une question de malchance et que l'OM peut concurrencer le PSG.

Clauss prévient le PSG

« Depuis que je suis arrivé ici, j’ai l’impression que l’on se bat contre tout et contre tout le monde. Ce sont des coups du sort dans un match, c’est un poteau qui aurait pu rentrer et qui sort. Oui, il y a de la malchance, de la malédiction, il y a de tout, mais moi, je vois beaucoup de positif, de concentration et d’application. Il y a beaucoup de bonnes choses. À un moment donné, cela va payer », confiait le joueur de l'OM au micro du Canal Football Club . Une sortie qui n'a pas été du goût de Jérôme Rothen.

«Je voulais me chauffer gentiment contre Jonathan Clauss»