Un joueur de l’OM répond aux attaques

Jean de Teyssière

Le début de saison de l'OM a été plutôt convaincant, même s'il est loin d'être parfait. Eliminé dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos, l'OM compte sept points sur neuf en ce début de saison et est dans le bon wagon, avec deux unités d'avance sur le PSG. L'un des hommes en forme se nomme Jonathan Clauss. L'ancien Lensois a retrouvé de la confiance sous Marcelino a répondu aux critiques dont il a fait l'objet la saison dernière.

La saison de l'OM a débuté dans la polémique avec de nombreuses décisions arbitrales qui ne semblent pas avoir été en faveur de l'équipe olympienne. Le défenseur marseillais, Jonathan Clauss, avait même évoqué une sorte de complot, estimant que l'OM se battait « contre tout et tout le monde. »

La mauvaise passe de Clauss

Elément essentiel d'Igor Tudor la saison dernière, les prestations de Jonathan Clauss avaient été en demi-teinte, après avoir fait un très bon début de saison. Révélé au RC Lens, le latéral droit de l'OM avait même disputé quelques matchs en équipe de France. Après avoir coulé avec l'intégralité des joueurs en septembre 2022 face au Danemark (0-2) en Ligue des Nations, il avait fait les frais de cette mauvaise passe, puisqu'il n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde. Une immense déception pour lui, qui a eu du mal à digérer cette nouvelle. Mais en ce début de saison, il semble avoir retrouvé son niveau.

« Parfois, je l'ai pas très bien vécu la saison dernière »