La confidence de l’OM après avoir vécu un cauchemar

Thibault Morlain

3ème de la dernière saison de Ligue 1, l’OM devant passer par le 3ème tour préliminaire puis par les barrages pour espérer atteindre les poules de la Ligue des Champions. Alors que l’objectif des Phocéens étaient bien évidemment de jouer la plus prestigieuse des compétitions, cela ne sera pas le cas. En effet, l’OM a été éliminé par le Panathinaïkos. Une grosse déception à gérer pour les Marseillais et cela n’est pas simple comme l’avoue Jean-Pierre Papin.

Pour espérer jouer la Ligue des Champions, l’OM devait se débarrasser du Panathinaïkos au troisième tour préliminaire. Mais voilà que les joueurs de Marcelino ont chuté face aux Grecs. Un scénario cruel puisque cela s’est joué aux tirs au but et suite à un raté de Matteo Guendouzi, l’OM disputera finalement l’Europa League. Alors que la saison vient à peine de commencer, le 3ème de la dernière saison de Ligue 1 doit faire avec un premier fiasco. Il n’y aura donc pas de Ligue des Champions cette saison au Vélodrome et il faut maintenant passer à autre chose…

« On a très mal vécu l’élimination en Ligue des Champions »

Toutefois, la déception est si importante à l’OM qu’il est compliqué d’oublier cet échec en Ligue des Champions. Jean-Pierre Papin l’a d’ailleurs confirmé au micro de Prime Vidéo . Ce samedi, en marge de la rencontre face à Brest, le conseiller de Pablo Longoria a avoué : « Comment ça va la vie à Marseille ? Ça va bien. On a très mal vécu l’élimination en Ligue des Champions. Mais bon, il faut se relever de tout. (…) Maintenant, il faut construire, se mettre à travailler et se taire ».

« Il n’y a pas de petite victoire dans le championnat »