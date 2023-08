Fiasco à l'OM, Guendouzi se fait chambrer à Paris

Alexis Brunet

L'OM ne jouera pas la Ligue des champions cette saison. Les hommes de Marcelino ont été éliminés par le Panathinaïkos lors du troisième tour préliminaire. Une élimination qui a beaucoup affecté les Marseillais, mais qui au contraire a réjoui les Parisiens. Les supporters du PSG ont profité du match face à Lens ce samedi pour déployer quelques banderoles pour se moquer de Marseille et de Mattéo Guendouzi.

Cette année, il n'y aura que deux clubs français en Ligue des champions. Le PSG qui a remporté la Ligue 1, et le RC Lens, qui a fini dauphin de Paris. L'OM qui a terminé troisième pouvait se qualifier, mais il fallait passer par un troisième tour préliminaire, et un barrage. Malheureusement pour le football français, les partenaires de Valentin Rongier se sont inclinés face au Panathinaïkos, lors de la première étape de leur quête.

Guendouzi a failli face au Panathinaïkos

Alors qu'ils avaient perdu le match aller face au Panathinaïkos, les Marseillais pensaient avoir effectué le travail au retour. L'OM menait 2-0, mais dans les dernières minutes du match, Matteo Guendouzi concédait un penalty, qui fut transformé par la suite. Les deux équipes devaient donc passer par les prolongations, puis par la séance de tirs au but. Là encore l'ancien joueur d'Arsenal a fauté, puisqu'il a raté son tir au but.

Guendouzi : Une offre de 20M€ va partir, l'OM peut jubiler https://t.co/tbhLICGDKs pic.twitter.com/SFpajkmmGh — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Les supporters du PSG se payent l'OM et Guendouzi