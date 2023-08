Une décision est prise pour l’OM, il valide totalement

Benjamin Labrousse

Le mois d’août laisse parfois lieu à de fortes chaleurs sur les terrains de Ligue 1. C’est le cas notamment du côté de Marseille où une forte canicule a actuellement lieu. Conséquence de cela, la rencontre de l’OM face à Brest ce samedi a été décalée de deux heures et se disputera finalement à 19h au Vélodrome. Une décision qu’a totalement validé Marcelino en conférence de presse.

6ème de Ligue 1 avec 4 points obtenus en deux matchs, l’OM espère rapidement décoller avec une victoire face à Brest ce samedi. Une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà palpitante notamment en raison du très bon début de saison des Brestois, co-leaders du championnat de France aux côtés de l’AS Monaco. Mais pour assister à une rencontre de haut niveau, les conditions doivent être réunies pour garantir la bonne santé des joueurs.

Marseille-Brest décalé de deux heures à cause de la chaleur

Pour cela, la LFP décidait ce jeudi de décaler le début de ce match à 19h alors que la rencontre était traditionnellement prévue pour 17h. « En raison de l'alerte canicule dans le département des Bouches-du-Rhône et des prévisions de forte chaleur à l'Orange Vélodrome dans l'après-midi, le coup d'envoi de la rencontre Olympique de Marseille - Stade Brestois 29, est décalé à 19h00 le samedi 26 août » , communiquait ainsi l’instance ce jeudi.

«On a eu une semaine complète malgré la canicule»