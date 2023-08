L'entraîneur de l'OM répond sur les dossiers chauds du mercato

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne reste plus qu’une semaine avant la fermeture du marché des transferts, l’OM est en passe de s’attacher les services de Joaquin Correa en provenance de l’Inter Milan. Les Olympiens penseraient également à faire revenir Eric Bailly, de retour à Manchester United à l’issue de son prêt. Si Marcelino a refusé de commenter ces dossiers, il a avoué qu’il pourrait encore y avoir du mouvement à Marseille.

L’OM devrait bientôt annoncer l’arrivée de sa septième recrue lors de ce mercato estival. En effet, un accord a été trouvé avec l’Inter Milan pour le prêt de Joaquin Correa. Un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat de 10M€, qui deviendra obligatoire en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Un retour de Bailly dans les tuyaux ?

Dans le même temps, d’après les informations de Sky Sports , l’OM penserait également à faire revenir Eric Bailly, lui qui avait été prêté la saison dernière. Une information pour le moins surprenante au vu des performances de l’international ivoirien, à qui il reste un an de contrat avec Manchester United. S’il a avoué qu’il risquait d’y avoir encore du mouvement à l‘OM, Marcelino a refusé de commenter ces deux dossiers en conférence de presse.

« Il peut y avoir encore du mouvement »