Mercato : L'OM prépare un retour inattendu

Jean de Teyssière

Très actif sur le mercato, l'OM cherche encore à recruter. D'après plusieurs sources, le club olympien chercherait encore à faire venir un profil offensif et un profil défensif. Si l'attaquant de l'Inter Milan Joaquin Correa pourrait rapidement poser ses bagages à Marseille, le club de l'OM aimerait faire revenir Eric Bailly, qui est retourné à Manchester United après son prêt l'année dernière...

Après Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Ruben Blanco et Geoffrey Kondogbia, l'OM veut encore frapper de jolis coups sur ce mercato estival.Pablo Longoria n'a pas dit son dernier mot et aimerait encore recruter deux joueurs et l'un d'entre eux est bien connu puisqu'il a évolué en prêt à l'OM la saison dernière...

Erik ten Hag ne compte pas sur Eric Bailly

D'après les informations du journaliste pour Sky Sport, Dharmesh Sheth, Eric Bailly , de retour à Manchester United après son prêt à l'OM, ne fait pas partie des plans de l'entraîneur mancunien, Erik ten Hag. Sous contrat jusqu'en 2024, Manchester United a même la possibilité de le prolonger une année supplémentaire. Mais on est loin de se diriger vers cela.

Mercato : L'OM prépare une surprise de dernière minute https://t.co/DG0HKnx4Fy pic.twitter.com/y8ipbXOt4h — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

L'OM veut Bailly !