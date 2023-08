Transfert record, Mbappé et Neymar intouchables

Thibault Morlain

Suite au départ de Riyad Mahrez pour l'Arabie Saoudite, Manchester City a décidé d'aller se servir en Ligue 1 pour offrir une nouvelle arme offensive à Pep Guardiola. C'est à Rennes que les Citizens ont trouvé leur bonheur en la personne de Jérémy Doku. Et pour s'offrir le Belge, les Anglais ont mis le prix. C'est un transfert estimé à 65M€ qui aurait été bouclé. Une vente record pour Rennes, qui permet à Doku de faire son entrée dans les plus grosses ventes de Ligue 1.

Direction donc l'Angleterre pour Jérémy Doku. Capable de fulgurances mais très souvent blessé, le Belge quitte Rennes avec un bilan mitigé. C'est un plus grand défi qui l'attend désormais puisqu'il a signé à Manchester City. Les Citizens n'ont d'ailleurs pas hésité à sortir le chéquier pour lui, payant 65M€ à Rennes. Par la même occasion, Doku devient la plus grosse vente de l'histoire du Stade Rennais, tout en se classement également 8ème plus gros transfert d'un club de Ligue 1.

Le record pour Mbappé

Bien évidemment, à la première place du classement des plus grosses ventes en Ligue 1, on retrouve un certain Kylian Mbappé. En 2017, après seulement quelques mois à l'AS Monaco, le Français s'engage avec le PSG. Le club de la capitale n'hésite alors pas à mettre le prix après pourtant avoir dépensé 222M€ pour Neymar. Montant de l'opération Mbappé au PSG ? 180M€.

Le PSG touche le jackpot avec Neymar

Parti cet été 2023 du PSG pour Al-Hilal, Neymar est devenu à cette occasion la plus grosse vente du club de la capitale et également la 2ème de Ligue 1. Pour s'offrir la star brésilien, l'Arabie Saoudite a mis les moyens. Outre un salaire colossal proposé à Neymar, le PSG a également récupéré un chèque d'environ 90M€.

Thcouaméni, Pépé et Osimhen complètent le Top 5

Kylian Mbappé 1er, Neymar 2ème, dans le reste du classement des plus gros transferts de la Ligue 1, on retrouve ensuite Aurélien Tchouaméni (3ème), Nicolas Pépé (4ème) et Victor Osimhen (5ème). Pour ce qui est du Français, c'est à l'été 2022 qu'il a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le Real Madrid, moyennant 80M€. L'Ivoirien et le Nigérian ont eux rapporté gros au LOSC. En 2019 et 2020, Pépé et Osimhen ont respectivement rejoint Arsenal et Naples pour 80M€ et 75M€.

Les grosses ventes de l'AS Monaco

Avec son transfert à Manchester City pour 65M€, Jérémy Doku est donc lui désormais 8ème. Mais quid du reste du top 10 des ventes des clubs de Ligue 1 ? La 6ème place revient à James Rodriguez, vendu par l'AS Monaco au Real Madrid en 2014 pour 75M€. 7ème, Thomas Lemar a lui été vendu par le club de la Principauté à l'Atlético de Madrid en 2018 contre 72M€. Tanguy Ndombele (9ème) a quitté l'OL pour Tottenham moyennant 62M€ en 2019. Enfin, 10ème, Anthony Martial a lui été recruté par Manchester United en 2015 pour 60M€ en provenance de Monaco.