PSG : Une annonce tombe pour le successeur de Verratti

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG cherche toujours à se séparer de Marco Verratti, les dirigeants parisiens voient Manuel Ugarte, l'une des nouvelles recrues au milieu de terrain, effectuer des débuts tonitruants. Néanmoins, selon l'ancien joueur du club de la capitale, Alain Roche, il ne faut surtout pas comparer l'Uruguayen à l'Italien.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, a décidé de renforcer son effectif très tôt dans ce mercato. Avant même l'arrivée de Luis Enrique, les dirigeants parisiens avaient notamment bouclé l'arrivée la plus onéreuse de l'été en la personne de Manuel Ugarte. Pour rappel, le club de la capitale a déboursé pas moins de 60M€ pour s'attacher les services du joueur de 22 ans, arrivé du Sporting Portugal.

« Ne le comparons surtout pas à Verratti »

Passé par le PSG entre 1992 et 1998, Alain Roche s'est exprimé dans L'ÉQUIPE sur le profil de Manuel Ugarte : « Ne le comparons surtout pas à Verratti, mais techniquement il est fiable. Je suis fan du joueur, je le suivais depuis le Sporting et avec un peu de confiance, il va tenter plus de choses balle au pied, il a été capable de le faire au Portugal ».

Une intégration réussie pour Ugarte

Alors qu'un temps d'adaptation pouvait être attendu pour Manuel Ugarte en arrivant au PSG, le milieu de terrain uruguayen s'est parfaitement intégré à l'équipe de Luis Enrique. Ses deux premiers matchs en Ligue 1 l'ont révélé comme l'un des meilleurs éléments parisiens sur la pelouse. Pour un transfert à hauteur de 60M€, le joueur de 22 ans sera évidemment scruté lors des matchs européens.